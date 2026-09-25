CONALEP Múzquiz celebra 46 años de educación técnica en Coahuila

MÚZQUIZ, Coah. - El plantel CONALEP Múzquiz celebró su 46 aniversario con un desfile y un acto conmemorativo que concluyó en la Presidencia Municipal, evento encabezado por el licenciado Juan Carlos Garza Cavazos, director de la institución.

El directivo señaló que el plantel cuenta actualmente con una matrícula de 426 alumnos y ofrece las carreras de Contabilidad, Metalurgia y Seguridad e Higiene y Protección Civil, formando profesionales técnicos bachiller para el municipio, la región y el país.

Destacó que el aniversario es un evento significativo que reconoce 46 años de trabajo continuo y agradeció la confianza de los padres de familia y el respaldo de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez por las facilidades para la realización del desfile.

Garza Cavazos atribuyó los indicadores del plantel al apoyo del ingeniero Alfio Vega de la Peña, director estatal de CONALEP Coahuila, y del gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, por su respaldo a la educación de los jóvenes coahuilenses.

El director cumple 10 años al frente de la institución y subrayó que los resultados son producto del trabajo del equipo docente y administrativo, lo que ha permitido un crecimiento año con año.

Precisó que los 426 alumnos participaron en el desfile, actividad que forma parte de la formación socioemocional contemplada en el plan educativo del subsistema.