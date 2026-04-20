Instituto Electoral de Coahuila inicia registro de candidaturas: fechas y requisitos

A partir de este fin de semana, el Instituto Electoral de Coahuila iniciará el registro de los aspirantes a contender por una diputación local, dentro del proceso electoral. Se podría dar el registro de hasta 7 aspirantes, de acuerdo a las alianzas y partidos registrados a nivel estatal.

El próximo sábado 25 de abril da inicio el periodo de registro de candidaturas, el cual se mantendrá abierto hasta el 29 del mismo mes. En ese plazo, los interesados deberán presentar su documentación ante el comité distrital.

Raúl Martínez Lucio, Consejero Presidente del Comité Distrital 05, informó que en estos momentos se están agendando los registros para realizar el proceso de manera ágil y rápida.

Asimismo, indicó que una vez recibida la documentación, esta será enviada a la ciudad de Saltillo para su evaluación. En un plazo de tres días se confirmará si podrán participar en el proceso.

"Tras recibir la documentación, se evaluará para determinar si cumplen con los requisitos. En caso de que les falte algo, se les dará un plazo para subsanarlo y poder continuar con su registro".

Finalmente, mencionó que las campañas electorales iniciarán el próximo 05 de mayo y concluirán el 03 de junio, con un periodo de cerca de 30 días en los cuales los candidatos podrán difundir sus propuestas.

Con ello, el IEC se prepara para dar paso a la fase proselitista, en medio de un calendario electoral que avanza conforme a lo establecido.