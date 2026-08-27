Usuarios en Monclova deben apresurarse a registrar líneas telefónicas

Ahora son los usuarios con líneas telefónicas con terminación uno quienes deben apresurar el registro para evitar la suspensión del servicio, debido a que el próximo lunes 31 de agosto vence el plazo establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

La afluencia en el módulo de atención de Telcel en Monclova disminuyó respecto a la semana pasada, cuando usuarios realizaron largas filas por más de dos horas, con el fin de hacer su registro.

De acuerdo con el calendario de la CRT, los usuarios cuyos números terminan en "1" tienen como fecha límite el próximo lunes 31 de agosto para realizar su registro.

Se prevé que, al concluir el plazo, la compañía telefónica tendrá hasta 72 horas para aplicar la suspensión temporal del servicio, tal y como sucedió en la primera fase con las líneas que terminan en "0".

La suspensión del servicio se aplicará a las líneas prepago que aún no han sido vinculadas con los datos de su titular; las líneas de pospago o plan no requieren un nuevo trámite, al estar asociadas al titular desde la contratación del servicio.

La experiencia de la primera etapa generó preocupación entre usuarios por la saturación de las plataformas digitales y de los módulos de atención, por lo que algunos acudieron de manera personal para completar el registro.

Los usuarios con números terminados en uno tienen este fin de semana para realizar el registro y evitar que su línea sea suspendida y tener que acudir al módulo para hacer las filas por horas.