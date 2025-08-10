Nuevo espacio en Sección 38 para atención de mujeres de 60 años en Monclova

Monclova, Coah.– A partir del lunes 11 de agosto, la atención a mujeres de 60 años y más en Monclova continuará en un nuevo espacio: las instalaciones de la Sección 38, ubicadas en el centro de la ciudad. Esto significa que ya no deberán acudir al gimnasio Salvador Kamar, ubicado al oriente.

El delegado del Bienestar en la región centro informó que este cambio responde a la necesidad de ofrecer un lugar más cómodo y adecuado para las beneficiarias. "En la Sección 38 contamos con un techo climatizado, sillas cómodas y un espacio amplio y confortable, ideal para garantizar una atención digna y cálida", señaló.

Además, el registro para la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, está abierto del 4 al 30 de agosto, de lunes a sábado, en un horario de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. El proceso está organizado por días según la primera letra del primer apellido para evitar aglomeraciones:

Lunes: A, B, C (11, 18 y 25 de agosto)

Martes: D, E, F, G, H (12, 19 y 26 de agosto)

Miércoles: I, J, K, L, M (13, 20 y 27 de agosto)

Jueves: N, Ñ, O, P, Q, R (14, 21 y 28 de agosto)

Viernes: S, T, U, V, W, X, Y, Z (15, 22 y 29 de agosto)

Sábado: Todas las letras (16, 23 y 30 de agosto)

Para consultar el módulo más cercano donde pueden registrarse, las interesadas pueden ingresar a la página oficial: gob.mx/bienestar.

Este programa representa un apoyo económico fundamental para muchas mujeres en etapa adulta mayor, reforzando el compromiso del Gobierno de México con la inclusión y el bienestar social.

Con este cambio y estas facilidades, las autoridades buscan que las mujeres beneficiarias puedan recibir la atención que merecen en un entorno cómodo y seguro, promoviendo su bienestar físico y emocional.