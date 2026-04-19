Ayuntamiento de Monclova trabaja en reglamento para adultos mayores

Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, el Ayuntamiento de Monclova trabaja en la creación de un nuevo reglamento enfocado en este sector, informó la regidora de Reglamentación, María del Roble.

La funcionaria explicó que actualmente el proyecto se encuentra en etapa inicial de análisis, luego de detectar que al inicio de la administración no se contaba con material previo suficiente para su desarrollo. "Cuando llegamos no encontramos realmente material, por lo que tuvimos que elaborar un índice de reglamentos existentes. Este es uno de los que no se tenían, por lo que vamos a empezar prácticamente desde cero", señaló.

Indicó que para la elaboración del documento se aplicará el método de derecho comparado, revisando reglamentos de otros municipios que ya cuentan con normativas similares, con el fin de adaptarlas a las necesidades locales. Asimismo, destacó que el trabajo se realizará de manera coordinada con directores de distintas áreas municipales y comisiones de regidores, quienes aportarán ideas para la integración del reglamento.

"El objetivo es conformar un documento sólido que garantice la protección de los derechos humanos de los adultos mayores, partiendo de una exposición de motivos clara y acorde a la realidad del municipio", agregó.

La regidora subrayó que este reglamento busca sentar las bases para una atención más digna y efectiva a este sector de la población.