Monclova se prepara para el regreso a clases: impacto económico esperado

El regreso a clases dará un impulso a la economía de Monclova y permitirá mantener una mayor actividad durante el mes de septiembre, hasta la primera semana de octubre, indicó el coordinador estatal de la FECADECO.

Óscar Mario Medina Martínez señaló que el gasto promedio por alumno en preescolar y secundaria será entre 2 mil 500 y 2 mil 900 pesos, mientras que en escuelas particulares oscilará entre 2 mil 900 y 4 mil 800 pesos.

Esta derrama que se registrará con el regreso a clases beneficiará principalmente al sector de papelerías, establecimientos de ropa y calzado, así como al sector de alimentos, además de pequeñas, micro y medianas empresas.

"De aquí a todo el mes de septiembre, inclusive con las fiestas patrias, vamos a tener una muy buena curva económica que se va a mantener".

El coordinador estatal de la FECADECO consideró que el repunte no será únicamente por el inicio del ciclo escolar, pues el movimiento se mantendrá hasta la primera semana de octubre.

Mencionó que el regreso a las aulas genera una cadena de consumo que alcanza distintos sectores, desde el transporte, la compra de útiles, ropa y calzado hasta los alimentos que forman parte de la preparación diaria de los estudiantes.