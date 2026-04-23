Monclova notifica a mil 200 negocios sobre regulaciones: Amador Garza

Alrededor de mil 200 establecimientos han sido notificados por el Ayuntamiento de Monclova para que se regularicen y cumplan con sus obligaciones para su funcionamiento, informó el director de Ingresos, Amador Garza.

El funcionario explicó que estas acciones buscan que los negocios operen en regla, ya que además de cumplir con disposiciones estatales, también deben atender los lineamientos municipales, dependiendo del giro de cada establecimiento.

Entre los requisitos que deben cumplir los establecimientos se encuentran, uso de suelo, licencia de funcionamiento, impuesto predial, visto bueno de Transporte y Vialidad, Protección Civil, Ecología, Anuncios y Espectaculares y Adosados, Recolección de Basura, Refrendo Anual, y Enajenación de Bebidas Alcohólicas.

Detalló que los permisos y licencias deben cubrirse de manera anual, de enero a diciembre, por lo que, tras los primeros meses del año, el municipio inició en abril con visitas de notificación a quienes no han cumplido.

"Nosotros no sancionamos, solo hacemos la invitación; ya el departamento correspondiente determina si aplica alguna sanción en caso de no regularizarse en el plazo establecido", señaló.

Indicó que diariamente se notifican entre 20 y 30 negocios, incluyendo desde pequeños comercios hasta medianas y grandes empresas, con el objetivo de mantener orden y evitar problemas derivados del incumplimiento.