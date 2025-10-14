Didi en Monclova Reduce Servicio de Taxi en un 40%

El reciente inicio de operaciones de Didi en Monclova redujo hasta en un 40 por ciento el servicio de taxi en la ciudad, por lo que concesionarios pedirán a las autoridades regulen el servicio de plataforma.

Javier Hernández del Ángel, secretario general de la Federación de Transportistas de la CTM, mencionó que la plataforma comenzó operaciones en la ciudad hace una semana sin contar con convenio con el municipio, y con tarifas que calificó de "prácticamente regaladas".

"Acaba de entrar Didi y está haciendo otra competencia desleal con respecto a las tarifas, aparte que no han cumplido con el municipio ni tienen convenio, ahorita están ofreciendo el servicio desde un peso hasta 90 centavos, con tal de atraer gente de InDriver hacia ellos, lo que está mal".

Señaló que durante esta semana la demanda del servicio de taxi ha caído hasta en un 40 por ciento, que representa un fuerte impacto sobre todo ante la crisis que continúa en Monclova y la región Centro.

Hernández del Ángel advirtió que las aplicaciones operan sin permisos, a pesar de que la ley establece que para brindar el servicio dentro de un municipio se deben firmar un convenio con la autoridad local.

Es por eso que los taxistas buscarán una reunión con el director de Transporte Municipal para exigir acciones inmediatas ante la operación de esta nueva plataforma.

"Vamos a ir a hablar con el director del Transporte Municipal para que los metan en orden, que se hagan operativos y que los detengan, pero no que los detengan y los dejen libres, sino que apliquen sanciones", apuntó.