Regularización de viviendas en Monclova

Alrededor de 350 viviendas de las colonias Matilde Barrera y Montebello, en Monclova, se encuentran dentro del proceso de regularización que lleva a cabo la Comisión Estatal de la Vivienda, con el objetivo de dar certeza jurídica a las familias asentadas desde hace años en esos sectores.

Andrés Osuna Mancera, director estatal, señaló que los trabajos se realizan por instrucción del gobernador Manolo Jiménez y abarcan distintos municipios de Coahuila donde existen asentamientos que fueron ocupados hace años y actualmente cuentan con viviendas, calles y servicios.

La regularización consiste en buscar acuerdos con los dueños de los terrenos y formalizar la situación jurídica de los predios, aunque en los casos donde no sea posible alcanzar un acuerdo también pueden iniciarse procesos judiciales.

En Monclova, se trabaja en la colonia Matilde Barrera y Montebello, ubicados cerca de la colonia Óscar Flores Tapia, en donde se concentran cerca de 350 viviendas en las que se busca obtener certeza sobre la propiedad de los terrenos.

En Frontera, se atiende el sector Villa del Desierto, mientras que en Acuña comenzaron trabajos en las colonias Jabalí Zorra y Evaristo Madero, en donde se estima que existen entre 120 y 150 viviendas. Osuna Mancera señaló que Saltillo concentra otro de los mayores volúmenes de atención, con alrededor de 600 a 700 viviendas, algunas asentadas en terrenos municipales y áreas verdes que fueron ocupadas desde hace años y en las que posteriormente introdujeron servicios.

Indicó que la meta de la Comisión Estatal de la Vivienda para el próximo año es alcanzar entre mil 500 y 2 mil escrituras, independientemente de las de CERTTURC. Señaló que a través de la comisión se atienden los casos que no cumplen con las reglas de operación de otros organismos, por lo que intervienen en situaciones particulares para la regularización.

También advirtió sobre los fraudes en la venta de terrenos, debido a que algunas personas ofrecen predios que no son de su propiedad, lo que incrementa el número de asentamientos irregulares.