Retrasos en la rehabilitación de la Clínica 7 del IMSS en Monclova

No se cumplió con la fecha de entrega de la rehabilitación integral de la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, obra que había sido proyectada para finalizarse antes de que terminara el año.

Aunque se registra un avance importante en la remodelación del área de Urgencias, los trabajos no han sido concluidos en su totalidad y aún existen retrasos en diversas áreas, por lo que será hasta los primeros meses del 2026 cuando se realice la entrega formal de la obra.

Personal de la empresa responsable continúa realizando labores de rehabilitación, ya que algunas zonas siguen inconclusas y todavía falta el equipamiento necesario para que las áreas remodeladas operen al cien por ciento.

Otro de los compromisos para este año, que también se incumplió fue el cambio de los elevadores, el cual no se dio debido al retraso de algunos componentes, por lo que estos continuarán generando molestias a los derechohabientes.

Así mismo continúan las acciones de rehabilitación en otras áreas tanto del Block "A" como del Block "B", como parte del plan integral autorizado para este ejercicio, el cual contempla mejoras estructurales, eléctricas, hidráulicas y de funcionalidad en la unidad médica.

La rehabilitación de la Clínica 7 representa una de las inversiones más importantes en la región, al destinarse un monto histórico superior a los 198 millones de pesos, etiquetado exclusivamente para esta unidad hospitalaria.