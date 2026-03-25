Aumento en demanda de agua en Monclova: SIMAS garantiza servicio

El Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) garantiza el suministro de agua en Monclova y Frontera ante la temporada de calor, tras concluir la rehabilitación de 10 pozos que ya operan al 100 por ciento.

El gerente del organismo, Eduardo Campos, explicó que estos trabajos de mantenimiento preventivo, realizados durante el invierno, permitieron mejorar la extracción de agua potable y fortalecer el suministro ante el incremento en la demanda.

Detalló que el consumo de agua crece alrededor de un 2.4 por ciento anual, lo que representa cerca de 3 mil nuevos usuarios, principalmente por el aumento poblacional en la región.

No obstante, advirtió que se prevé un año complicado debido a la baja captación de lluvias y la disminución en los niveles de los acuíferos, por lo que llamó a la población a hacer un uso responsable del agua.

Los trabajos en los 10 pozos se realizan cada invierno como parte del mantenimiento preventivo, lo que permite mejorar la extracción de agua potable.

Pese a este panorama, aseguró que actualmente el sistema tiene capacidad para atender la demanda y confirmó que no habrá modificaciones en los horarios de suministro durante la primavera y el verano.