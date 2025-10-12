Alcalde Villarreal anuncia rehabilitación del drenaje en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez anunció una inversión de 15 millones de pesos destinada a la rehabilitación y remodelación de los paseos en las colonias Miravalles, así como a la mejora del sistema de drenaje, como parte del Plan de Inversión 'Prendamos Monclova 2026'.

El edil explicó que los trabajos se enfocarán en embellecer los espacios públicos y solucionar de raíz las problemáticas que durante años han afectado a los vecinos del sector, especialmente las relacionadas con el drenaje.

"Nos comprometimos a invertir alrededor de 15 millones de pesos en esta zona dentro del Plan Prendamos Monclova. Vamos a iniciar con la proyección de las obras, priorizando aquellos paseos que presentan más deterioro o conflictos para darles una solución definitiva, en coordinación con SIMAS", indicó Villarreal Pérez.

El alcalde subrayó que el mantenimiento de estos espacios requiere constancia y trabajo diario, por lo que llamó a los ciudadanos a participar en el cuidado de las obras y reportar cualquier área de oportunidad que detecten.

Asimismo, recordó que se han realizado intervenciones recientes en sectores cercanos, como La Cañada y la Zona Centro, y adelantó que uno de los proyectos más solicitados por los vecinos de Miravalles es la rehabilitación de la cancha de la colonia Azteca, ubicada junto al Hospital Amparo Pape.

"Estamos trabajando en la recepción en donación de ese predio, ya que actualmente es privado. Una vez completado ese proceso, realizaremos la inversión en conjunto con el Gobernador para fortalecer y recuperar ese espacio deportivo para las familias", agregó.

Con esta inversión, la administración municipal busca seguir transformando la imagen urbana de Monclova, mejorar los servicios básicos y ofrecer entornos más seguros y dignos para los ciudadanos.