Docentes regresan a aulas en Coahuila

El titular de Servicios Educativos, Abraham González, informó que, ante la mejoría en las condiciones climáticas prevista para este miércoles, se espera la reincorporación total del personal docente y administrativo a las instituciones educativas.

Aunque el termómetro ya no registrará los niveles críticos de días pasados, que alcanzaron los -2, se anticipa que la jornada escolar inicie con temperaturas de entre 3 y 4 grados. Por esta razón, González enfatizó que la decisión final de enviar a los alumnos a las aulas recaerá exclusivamente en los padres de familia, priorizando en todo momento la salud de los menores.

Debido a que el pronóstico del tiempo no indica que las temperaturas vuelvan a descender por debajo de los cero grados, el funcionario descartó que la Secretaría de Educación emita un nuevo comunicado oficial para suspender labores. Señaló que, aunque el sol ha comenzado a mitigar el frío intenso, es necesario mantener las precauciones necesarias para salvaguardar la integridad tanto de los estudiantes como de los maestros, quienes también deben atender sus propias responsabilidades familiares durante estas contingencias climáticas.

Respecto a la continuidad académica, y considerando que este viernes habrá Consejo Técnico y el próximo lunes es día festivo, Abraham González aseguró que los docentes ya tienen preparadas estrategias para evitar el rezago educativo. Los maestros utilizarán grupos de WhatsApp y otras redes sociales para enviar contenidos y tareas de repaso a los alumnos que permanezcan en casa, asegurando así el cumplimiento de los programas marcados por la Secretaría de Educación durante este periodo de asistencia irregular.

Finalmente, el titular de Servicios Educativos reportó que el proceso de preinscripciones para el nivel preescolar ha iniciado sin contratiempos técnicos, funcionando la plataforma digital de manera estable y sin reportes de saturación hasta el momento. Invitó a los padres de familia que tengan dudas o dificultades con el trámite a acercarse a las oficinas de la dependencia a partir de este miércoles, donde se reanudarán las atenciones presenciales para apoyar en cualquier trámite administrativo pendiente.