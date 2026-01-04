IMSS finaliza remodelación de urgencias en Clínica 7

La obra de remodelación del área de Urgencias de la Clínica 7 del Seguro Social se encuentra en su etapa final y su conclusión es cuestión de días, informó el propio Instituto, tras realizar una inspección reciente a los trabajos ejecutados.

De acuerdo con información oficial, la fecha estimada de entrega del proyecto está pactada para el 31 de diciembre; sin embargo como ocurre en la mayoría de las obras tanto públicas como privadas, se presentan ajustes en los tiempos de ejecución.

"La realidad es que en toda obra, sea del IMSS o de cualquier otra área gubernamental, se dan fechas estimadas de entrega, a veces hay retrasos; en esos casos se otorga un plazo de gracia a la empresa contratista y, si no se cumple, se aplican las multas correspondientes", indicaron fuentes de la institución.

Durante esta semana, personal del IMSS realizó una inspección en el área de Urgencias para detectar posibles vicios ocultos, de la cual se derivaron observaciones que ya fueron notificadas a la empresa constructora, mismas que deberán resolverse antes de la entrega formal.

El IMSS señaló que el recurso destinado para la obra se encuentra garantizado y que los trabajos pendientes corresponden a ajustes finales, por lo que se prevé que en breve el área quede concluida y lista para operar.

La remodelación del área de Urgencias forma parte del plan de rehabilitación de la Clínica 7, con el objetivo de mejorar las condiciones de atención médica y la infraestructura para los derechohabientes que diariamente acuden a esta unidad.