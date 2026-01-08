Laura Jiménez encabeza celebración del PRI en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En un ambiente de alegría y fraternidad, la militancia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Múzquiz celebró en unión y compromiso sus convicciones, además, mediante convivencia compartieron la tradicional Rosca de Reyes.

El evento se convirtió en un espacio de encuentro y reafirmación de los lazos que unen a la familia priista en torno a sus valores de unidad y compañerismo.

La celebración fue encabezada por Laura Jiménez Gutiérrez, Primer Priista del municipio, quien estuvo acompañada por el presidente del Comité Municipal del PRI, Luis Fernando Santos Flores, y la secretaria general, Fabiola Elguezabal Garza.

También asistieron figuras destacadas como el ingeniero Héctor Miguel García Falcón, Jesús Guerrero García, coordinador de Activismo Municipal, y Apolinal Guajardo, quienes compartieron con entusiasmo este momento con la militancia.

Durante el evento, se contó con la presencia activa de las y los integrantes del Comité Municipal, así como de la regidora Francisca González Ortiz.

Con este tipo de actividades, el PRI de Múzquiz demuestra su convicción de seguir trabajando con responsabilidad, vocación de servicio y unidad.

La militancia reafirmó su compromiso de fortalecer al partido y continuar construyendo un proyecto político cercano a la ciudadanía y sus necesidades.