Detienen a dos personas en cateo en Nueva Rosita: Diego Garduño lidera operativo

NUEVA ROSITA, COAH.- En un operativo conjunto, autoridades de los tres órdenes de gobierno llevaron a cabo un cateo en un domicilio ubicado en la colonia Nueva Imagen de esta ciudad, durante la noche de hoy.

Durante la intervención, elementos policiacos lograron la detención de 2 personas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas.

Asimismo, se aseguraron sustancias con características similares a la droga conocida como cristal, narcótico puesto a disposición del Ministerio Público para su análisis y seguimiento legal.

El cateo fue encabezado por el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, quien destacó la importancia de la coordinación entre corporaciones federales, estatales y municipales para lograr resultados contundentes en materia de seguridad.

Las autoridades informaron que este tipo de operativos continuarán realizándose de manera estratégica en distintos puntos del estado, con el objetivo de desarticular células delictivas y garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.

En este operativo, derivado de un reporte ciudadano, participaron todas las corporaciones en materia de Seguridad tanto estatal como municipal así como Guardia Nacional y Ejército Mexicano.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su compromiso con la legalidad y exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa, asegurando que cada reporte será atendido con la seriedad y confidencialidad que amerita.