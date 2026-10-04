Manolo Jiménez se reúne con colectivos de desaparecidos en Coahuila

Saltillo, Coah. - El gobernador Manolo Jiménez Salinas presidió la sesión plenaria con colectivos de familiares de personas desaparecidas, donde se reiteró el trabajo coordinado y el diálogo abierto para seguir avanzando en el objetivo común.

"En Coahuila mantenemos un compromiso firme con las familias de personas desaparecidas. Sostuvimos nuestra sesión plenaria con los colectivos para revisar avances, dar seguimiento a los acuerdos y fortalecer las acciones de búsqueda. Seguimos trabajando de manera cercana, con sensibilidad y respeto, sumando esfuerzos entre las instituciones y las familias por la verdad y el acceso a la justicia", señaló el gobernador.

Manolo Jiménez manifestó que todas las participaciones que se realizan en estas reuniones son muy productivas, porque llaman a todos los integrantes a atender las necesidades.

"De nuestra parte, les reitero que hay toda la voluntad de trabajar en equipo y de hacer que las cosas sucedan", expresó.

Aseguró que su gobierno es propositivo y constructivo y que, a fin de cuentas, busca hacer cosas positivas para el bien de Coahuila y para el bien de los diferentes colectivos.

"Tengan la certeza que hay la voluntad de hacer las cosas bien", señaló.

El mandatario estatal comentó que, ante las peticiones de los colectivos de sumar a estas reuniones a funcionarios federales, su gobierno está en la mejor disposición de hacer la invitación a quienes los colectivos crean que pueden sumar a estas mesas de trabajo.

De la misma manera, anunció que se fortalecerá el presupuesto en materia de búsqueda y que en los próximos meses se sumarán más personal y más vehículos para fortalecer el trabajo en ese sentido.

"Del lado del gobierno tenemos la ventaja que buscamos hacer las cosas bien; ustedes lo han visto con todos temas, que en ningún momento andamos haciendo cosas raras ni de mala fe, sino por el contrario: seguimos trabajando para fortalecer las herramientas de búsqueda que tenemos", aseveró.

En esta sesión participaron representantes de los colectivos Alas de Esperanza; Búscame, Buscando Desaparecidos México; Caravana Internacional de Búsqueda de Desaparecidos A.C.; Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; Rastreador@s Nacionales de Personas Desaparecidas (RANADES); Voz que Clama Justicia por Personas Desaparecidas; Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VI.D.A.); Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos Región Centro Coahuila A.C.; Familias por Policías Municipales Desaparecidos, Torreón, Coahuila; además del Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios.

Así como integrantes del Grupo Autónomo de Trabajo, funcionarios estatales, de la Fiscalía General del Estado y de los poderes Legislativo y Judicial.