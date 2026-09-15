La Fiscalía en la Región Centro renueva sus instalaciones para mejorar atención

Con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal y brindar una atención más digna a los ciudadanos, la Delegación de la Fiscalía en la Región Centro avanza en un proceso de renovación de sus instalaciones.

El funcionario explicó que este proyecto forma parte de una política implementada por el fiscal general del Estado para mejorar los espacios donde laboran los ministerios públicos, peritos y elementos de la Policía de Investigación, así como las áreas destinadas a la atención de los usuarios.

Las primeras acciones se realizaron en la sala de juntas y, posteriormente, se renovaron los baños de la delegación, donde fueron cambiados sanitarios, lavabos y otras instalaciones.

Actualmente, los trabajos se concentran en el área de recepción, donde se modificó el espacio, se cambiaron bancas y se agregó una barra, entre otras adecuaciones.

El objetivo, explicó, es ofrecer instalaciones más adecuadas para las personas que acuden a presentar una denuncia o dar seguimiento a una carpeta de investigación. "Que el usuario que asiste, pues bueno, se sienta cómodo y confiado de que el asunto que va a tramitar aquí en la institución, pues bueno, va a tener buen fin", señaló.

Además de la renovación física de las instalaciones, la Fiscalía implementó cambios en la atención de los ciudadanos. El funcionario explicó que desde hace aproximadamente dos o tres meses se incorporó otro Ministerio Público a la Agencia de Atención Temprana, área encargada de realizar las canalizaciones de las personas que acuden a presentar una denuncia o que necesitan dar seguimiento a un asunto.

La medida también contempla a quienes requieren atención de los ministerios públicos de investigación o de litigación, particularmente cuando los casos ya se encuentran judicializados. Explicó que los agentes del Ministerio Público que llevan investigaciones también deben acudir a audiencias, algunas de las cuales pueden prolongarse debido a la carga de trabajo de los juzgados.

Por ello, se estableció un día a la semana para atender a las personas que necesitan hablar directamente con el Ministerio Público cuando éste se encuentra ocupado en una audiencia. La intención es evitar que los ciudadanos permanezcan durante largos periodos esperando y permitir que sus asuntos tengan seguimiento de manera más ordenada.

En los casos en que la información pueda ser proporcionada directamente por la secretaria, ésta será entregada al usuario. Cuando sea necesaria la intervención del Ministerio Público, se programará un día específico para su atención.

Atención prioritaria a delitos de impacto social

Respecto a la prioridad en la atención de delitos, el funcionario señaló que todos reciben atención, aunque existen casos que, por su impacto social, requieren un seguimiento directo. Explicó que este tipo de asuntos son atendidos directamente por él o por alguno de los coordinadores, con el propósito de darles seguimiento oportuno.

Continuidad en el proyecto de renovación

Aunque el funcionario no proporcionó una cifra precisa sobre la inversión realizada hasta el momento, indicó que ya se han efectuado trabajos en la sala de juntas, el exterior de la delegación, los baños y la recepción. Posteriormente, el proyecto contempla intervenir las agencias del Ministerio Público, donde se realizarán trabajos de pintura y renovación de iluminación, entre otras mejoras.

Señaló que no existe una fecha específica para concluir todo el proyecto, debido a que se trata de un esquema de mejora continua que dependerá de la disponibilidad de recursos de la institución. Este modelo, agregó, se está replicando en las distintas delegaciones del estado.

En la Región Centro, las acciones también llegarán a las agencias del Ministerio Público ubicadas en municipios como Castaños, Ocampo, Candela, Cuatro Ciénegas y Frontera. En el caso de Frontera, ya se trabaja en la habilitación de un nuevo edificio que contará con instalaciones renovadas. El funcionario indicó que el inmueble estará ubicado cerca de la plaza principal, aunque aclaró que todavía no cuenta con la dirección exacta. Una vez que el nuevo edificio esté concluido, se dará a conocer a la ciudadanía la ubicación y la información necesaria para que las personas puedan continuar dando seguimiento a los asuntos que anteriormente se atendían en el inmueble anterior.