Asamblea del IMSS ratificará a mesa directiva actual

El periodo de registro de planillas para la renovación de la mesa directiva de la Asociación de Pensionados y Jubilados del IMSS concluyó sin aspirantes, por lo que este domingo se realizará la asamblea en la que se prevé la ratificación de la actual administración.

Isauro Mancha Quirino, Secretario de Actas de la asociación, informó que la convocatoria se mantuvo abierta hasta el mediodía del día de ayer sin que se presentara alguna planilla para asumir la dirigencia. "Hasta ahorita no ha habido ninguna planilla que haya venido a registrarse, pese a que la convocatoria se difundió con tiempo y forma, aquí estamos esperando, sin embargo nadie nos manifestó su intención".

Señaló que el proceso continuará conforme al estatuto, por lo que este domingo se llevará a cabo la asamblea de elección, que al no haber ninguna planilla registrada, se ratificará a la actual mesa directiva. Mancha Quirino recordó que en la última asamblea realizada en el mes de noviembre, los socios propusieron que la mesa directiva continuara en funciones y le dieran seguimiento al proceso de venta del edificio, al ser quienes han estado al pendiente de cada uno de los pasos del proceso.

Señaló que aún y con esa propuesta, la dirigencia decidió emitir la convocatoria y cumplir con el procedimiento establecido en los estatutos. En caso de que la asamblea lo determine, la actual mesa directiva sería ratificada para el próximo periodo, aunque su permanencia estaría sujeta a la conclusión del proceso de venta.