Deja Mónica Elizondo Dirección de RH en AHMSA

MONCLOVA, COAH.— En medio de la prolongada incertidumbre que enfrenta Altos Hornos de México (AHMSA), Mónica Elizondo Ortiz anunció formalmente este 15 de octubre su renuncia al cargo de directora de Recursos Humanos. La notificación se dio a conocer a través de un comunicado abierto publicado en sus redes sociales, marcando el fin de una trayectoria de 20 años en la siderúrgica.

Elizondo Ortiz inició su camino en la empresa dos décadas atrás desde una posición asistencial, para posteriormente consolidar 16 años de servicio dentro del área jurídica corporativa. En los últimos cuatro años, al frente de Recursos Humanos, encabezó una de las etapas más complejas de la compañía: el trámite de baja de más de 3 mil trabajadores, periodo en el que se concretaron 2 mil convenios de terminación laboral y se dio atención a cientos de demandas interpuestas por expersonal ante las autoridades correspondientes.

En su carta de despedida, la exdirectiva visibilizó la crítica situación que atraviesa el personal que aún permanece en las instalaciones resguardando los activos. Detalló que estos trabajadores suman más de seis meses sin recibir salario ni contar con servicios médicos, además de desempeñar sus labores en instalaciones que carecen de energía eléctrica.

A pesar de estas adversidades, Elizondo destacó que la labor constante de vigilancia ha sido crucial para salvaguardar la maquinaria indispensable que permitirá una eventual reactivación de la planta. Asimismo, subrayó que el personal cuenta con la capacidad técnica necesaria para poner en marcha la siderúrgica en cuanto se formalice la llegada de un nuevo inversionista.

Esta renuncia se suma a los ajustes en la estructura administrativa de la empresa mientras se define la resolución del concurso mercantil en la región Centro de Coahuila. Al concluir su mensaje, la abogada expresó su deseo de que las negociaciones en curso concluyan a la brevedad, esperando que "la agonía que vive tanta gente llegue pronto a su fin" en el municipio de Monclova.