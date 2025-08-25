Monclova: Éxito en Recuperación Económica por Daños Públicos

El área jurídica del Ayuntamiento de Monclova ha logrado recuperar un millón de pesos en lo que va del año, cantidad correspondiente a reparaciones de bienes públicos dañados por accidentes y siniestros, informó Ciro Joel de los Ángeles Palomo.

El Jurídico del municipio destacó que en siete meses y medio de la actual administración se han resuelto el 90 por ciento de los asuntos relacionados con daños materiales ocasionados al municipio, principalmente por accidentes viales que han afectado patrullas, infraestructura y otras unidades oficiales.

"Tenemos muy puntualizado nuestro trabajo en relación a recuperar todo lo que se ha dañado patrimonialmente a la administración. Esta recuperación se traduce en reparaciones que permiten mantener la buena imagen de la ciudad y garantizar que los ciudadanos sigan recibiendo los servicios municipales", explicó.

De acuerdo con el balance, hasta la fecha se han atendido 21 casos en los que, a través de convenios de mediación con particulares y gestiones con aseguradoras, se ha logrado obtener el pago correspondiente a los daños ocasionados.

El área jurídica, aseguró De los Ángeles Palomo, no busca presionar a la ciudadanía, sino llegar a acuerdos de manera responsable.

"Nos hemos visto en la necesidad de trabajar de cerca con las compañías de seguros y, en el caso de los ciudadanos, se hace un ejercicio de mediación para concientizarlos. La respuesta ha sido positiva", puntualizó.