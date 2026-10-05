Obras Públicas repara drenaje pluvial en Monclova: seguridad vial

Personal de la Dirección de Obras Públicas llevó a cabo trabajos de reparación en el sistema de drenaje pluvial ubicado en el cruce de las calles Matamoros y Allende, en la zona centro de la ciudad, con el propósito de erradicar los riesgos de accidentes viales en esta concurrida arteria.

Las maniobras se concentraron en fijar y renivelar las rejillas metálicas que captan el agua de lluvia, las cuales presentaban un severo deterioro estructural producto del constante tránsito vehicular que registra el primer cuadro del municipio.

El punto intervenido representaba un peligro latente para los automovilistas, debido a que la base metálica se encontraba cada vez más despegada de la superficie de rodamiento. Esta falla provocaba un evidente movimiento de la estructura al paso de las unidades y aumentaba de forma progresiva el riesgo de un desprendimiento total.

Integrantes de la cuadrilla operativa ejecutaron las labores correspondientes al mediodía de este lunes, con el fin de asegurar la infraestructura pluvial y evitar daños mayores en las suspensiones o neumáticos de los vehículos que transitan diariamente por dicha intersección.

De acuerdo con lo expresado por los propios trabajadores en el sitio, este paso de drenaje pluvial fue la única estructura asignada de manera prioritaria para su intervención inmediata dentro de la jornada, quedando concluidos los trabajos de aseguramiento para reactivar la circulación con mayor seguridad.