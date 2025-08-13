Barda derrumbada en primaria de Monclova despierta preocupación

En la parte trasera de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia Industrial de Monclova, un tramo de la barda perimetral permanece derrumbado, dejando al descubierto bloques sueltos y varillas oxidadas.

La escena ha despertado preocupación entre vecinos y padres de familia que pasan por el lugar.

Aunque el área dañada fue acordonada con cinta amarilla desde hace varias semanas, las labores de reparación no han comenzado.

Habitantes de la zona señalan que el deterioro avanza con el tiempo, aumentando el riesgo de que la barda continúe desmoronándose.

La inquietud crece ante la cercanía del inicio del ciclo escolar, pues en pocos días los alumnos volverán a sus clases y la estructura dañada podría representar un peligro, sobre todo para los niños que juegan o transitan cerca.

Por esta razón, padres de familia exigen a las autoridades educativas atender de inmediato el problema y asegurar que el plantel reciba a los estudiantes en condiciones seguras.

"No queremos esperar a que pase una desgracia para que se actúe", señaló una madre visiblemente molesta.