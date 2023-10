Reparte PC hules

Afortunadamente la lluvia de los últimos días no ha causado más daños sino por el contrario, ha sido una bendición, así lo comentó Agustín Ramos; director de Protección Civil y Bomberos quien mencionó que siguen apoyando a las familias de bajos recursos.

A diferencia del pasado jueves, la lluvia no ha complicado las cosas, pues no hay más viviendas inundadas o autos varados ya que ha caído agua pero no en grandes dimensiones.

El director comentó que Protección Civil sigue atendiendo los reportes de las familias que habitan al oriente de la ciudad y en otras partes, quienes tienen sus viviendas construidas con lámina y madera y que solicitan hule.

"Seguimos entregando hule, la gente nos los está pidiendo con gusto atendemos esos reportes, afortunadamente la lluvia no nos ha afectado tanto como el jueves y esperamos que así siga porque la lluvia también es una bendición ", comentó el director.

Señaló que durante los días sábado y domingo estuvo muy tranquilo, sin embargo se mantienen a la expectativa para cualquier reporte que se presente atenderlo de manera oportuna.