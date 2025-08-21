Falsos Trabajadores Telmex Roban en Clínica 7 del Seguro Social

Tras el robo registrado en la Clínica 7 del Seguro Social, donde sujetos se hicieron pasar por trabajadores de Telmex para despojar de sus celulares a médicos, el secretario general de la Sección 85 del Sindicato de Telefonistas exhortó a la población a no dejarse sorprender y reportar cualquier caso sospechoso.

Christopher Alán Díaz Lara señaló que esta no es la primera ocasión que se tiene un reporte similar, ya que en una ocasión anterior se reportó a unas personas que estaban cortando los cables de una fosa, haciéndose pasar por trabajadores; sin embargo, estaban robando parte de la infraestructura de Telmex.

Señaló que anteriormente se ha detectado la venta de uniformes de la empresa en las pulgas de Monclova y Frontera, lo que facilita que las personas los utilicen para hacerse pasar por trabajadores y cometer actos ilícitos.

Ante esto, señaló que se ha pedido a la población que tenga algún uniforme, que no lo venda y de esta manera evitar que se cometan este tipo de situaciones.

Asimismo, llamó a la población a que reporten a la línea 01 800 de Telmex, en caso de que alguna persona acuda a los domicilios y tengan dudas, para evitar de esta manera que sean víctimas de algún acto ilícito."El personal de nosotros, de Telmex se encuentra uniformado, debe portar gafete y acuden en las unidades oficiales, pero en caso de que exista alguna duda, se pueden comunicar al 01 800 para verificar la identidad de los trabajadores antes de dejarlo entrar a su domicilio o negocio", subrayó.

El representante sindical reiteró el llamado a la población para extremar precauciones y denunciar cualquier intento de fraude cometido por falsos técnicos.