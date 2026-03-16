C4 Monclova recibirá documentación de aspirantes a policía estatal

El rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad del Estado, José Luis de la Peña Flores, informó que durante los días 19 y 20 de marzo se instalará un módulo en el C4 Monclova para recibir la documentación de aspirantes interesados en integrarse a las corporaciones estatales como policías investigadores o custodios penitenciarios.

El funcionario explicó que actualmente se encuentran abiertas las convocatorias para ingresar a la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, específicamente en las áreas de policía estatal, policía penitenciaria y la nueva policía de investigación. Las inscripciones permanecerán abiertas durante el resto del mes de marzo y hasta mediados de abril.

Detalló que los requisitos generales para aspirantes a las corporaciones policiales incluyen presentar acta de nacimiento o credencial de elector vigente, CURP, número de seguridad social, comprobante de domicilio, certificado de estudios de nivel bachillerato y la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada, documento indispensable para continuar con los exámenes de control y confianza. Además, se solicita certificado médico, currículum vitae, tres cartas de recomendación y, en caso de haber trabajado anteriormente, los dos últimos recibos de nómina.

En el caso específico de la policía de investigación, los aspirantes deberán contar con título y cédula profesional en áreas como derecho, criminalística, criminología, psicología o sistemas, además de presentar reporte de buró de crédito, certificado psicológico y resultados de evaluaciones especializadas.

De la Peña Flores destacó que quienes ingresen a la formación para custodios penitenciarios recibirán capacitación durante cuatro meses en la Universidad de Ciencias de la Seguridad, periodo en el que se les otorgará una beca mensual de ocho mil pesos. Incluso, señaló que en caso de que algún aspirante no cuente con preparatoria terminada, existe la posibilidad de cursarla mediante un convenio educativo mientras se capacita.

Agregó que la nueva policía de investigación será una corporación enfocada en labores de inteligencia e investigación dentro de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y combate al delito.

Formación y beneficios para aspirantes

Finalmente, indicó que una vez que los aspirantes concluyan su formación se integrarán formalmente a la policía estatal y contarán con prestaciones como Infonavit, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida, bonos de puntualidad y asistencia, además de un salario competitivo a nivel nacional y oportunidades de crecimiento dentro de la corporación.