San Juan de Sabinas se prepara para nuevas inversiones bajo la gestión de Óscar Ríos

NUEVA ROSITA, COAH.- Tres proyectos empresariales en construcción generarán una importante derrama económica en el municipio de San Juan de Sabinas, informó el alcalde Óscar Ríos Ramírez.

El edil detalló que entre las inversiones destaca la próxima colocación de la primera piedra de lo que será una tienda, evento programado para realizarse dentro de tres semanas.

Asimismo, señaló que continúa la construcción de una sucursal de una cadena comercial, proyecto que avanza como parte del desarrollo comercial en la Región Carbonífera.

De igual forma, indicó que se mantiene en proceso la edificación de la segunda nave industrial de la empresa ERAN, la cual fortalece el crecimiento del sector industrial en el municipio, generando más de 2 mil empleos.

Ríos Ramírez mencionó que estas inversiones representan generación de empleos y dinamización económica para San Juan de Sabinas, lo más importante es que vienen estos empleos, externó.

Agregó que su administración continuará impulsando las condiciones necesarias para atraer más proyectos de inversión al municipio, quiero que la gente vea que esto es una realidad, lo que se hace de la mano con Gobernador, ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Además, precisó que, hoy en día, después de más de 30 años de no llegar fuentes de trabajo a esta ciudad, hoy se reactivan -lo cual me llena de orgullo y gran satisfacción-, pues lo que no se había logrado por muchos años. Es hoy en el Gobierno de Oscar Ríos, en esta administración municipal que encabezo, que se están generando más y mejores empleos, destacó la autoridad.