Múzquiz celebra la inauguración de Abarrotes La Oferta

MÚZQUIZ, COAHUILA.- La alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez encabezó la inauguración de la nueva matriz de Abarrotes La Oferta, empresa de trayectoria local que amplía sus operaciones en el municipio como parte de su crecimiento comercial.

El acto se realizó en las instalaciones ubicadas sobre la calle Benito Juárez, entre Abraham Long y Anacuas, donde la presidenta municipal acompañó al empresario Antonio Jiménez Hidalgo y a su familia durante la apertura del nuevo establecimiento.

Durante el evento, la edil destacó que este tipo de inversiones fortalecen la economía local, impulsan el comercio y generan nuevas oportunidades laborales para las familias de Múzquiz. En su mensaje, Laura Jiménez reconoció la visión y el esfuerzo de quienes continúan invirtiendo en el municipio.

"Felicito a Don Antonio Jiménez y a sus hijos por la inauguración de las nuevas instalaciones de Abarrotes La Oferta. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa; que este nuevo espacio sea reflejo de su esfuerzo, trabajo y visión. ¡Que continúen cosechando grandes logros y mucha prosperidad!", expresó.

La alcaldesa señaló que el crecimiento de empresas locales refleja la confianza en Múzquiz y su potencial económico, además de contribuir a la generación de empleo y al fortalecimiento del desarrollo comercial. Asimismo, reiteró que la administración municipal continuará trabajando de manera coordinada con el sector empresarial para generar condiciones que favorezcan la inversión, el emprendimiento y el crecimiento económico del municipio.

El Gobierno Municipal de Múzquiz reconoció a los empresarios que, con su inversión y compromiso, contribuyen al desarrollo local, al señalar que la colaboración entre sociedad, iniciativa privada y gobierno es clave para impulsar mayor competitividad y bienestar.