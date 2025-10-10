Vecinos organizan colecta de ayuda para perros resguardados en Monclova

Vecinos de la colonia Asturias alertaron sobre la crítica situación que viven más de 30 perros resguardados por el señor Manuel Aquino, reconocido en Monclova por su labor altruista en el rescate de animales callejeros, quien permanece hospitalizado en el IMSS desde hace varios días debido a complicaciones de salud.

Durante su ausencia, los animales quedaron sin la atención habitual en su vivienda ubicada en la calle Serapio Ramos #2416, donde, según testimonios, varios de ellos se encuentran en los techos de la casa bajo altas temperaturas, sin alimento ni agua, mientras otros permanecen en jaulas, enfermos o sin vida, generando preocupación y molestia entre los vecinos.

Algunos residentes denunciaron que el olor es insoportable y que los ladridos se escuchan día y noche. Incluso, reportaron escenas de canibalismo entre los perros, presuntamente por hambre. El caso fue reportado al Centro de Bienestar Animal, y vecinos organizan una colecta de croquetas, dinero y artículos de limpieza para atender la emergencia.

Sin embargo, en entrevista telefónica desde el hospital, el señor Manuel Aquino pidió comprensión y aseguró que no ha abandonado a sus animales.

"Yo no los he dejado, estoy enfermo y no puedo salir, pero una señora de nombre Liliana me está ayudando. Ella va y les lleva comida y agua. No sean crueles al señalarme, toda mi vida he ayudado a los animales", expresó con voz entrecortada.

Aquino reiteró que su estado de salud le ha impedido atender a sus perros, pero confía en recuperarse pronto para continuar con su labor de rescate.

Mientras tanto, las colectas continúan. Las donaciones pueden realizarse a la cuenta 4152 3142 2688 3588 de Bancomer, bajo el concepto "Alimento", o directamente en el domicilio mencionado.

La vecina Nataly coordina la recepción de ayuda y comparte los comprobantes de transferencias.

Vecinos y voluntarios esperan que las autoridades de bienestar animal actúen con prontitud para garantizar la seguridad de los animales mientras el rescatista se recupera.