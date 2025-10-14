Menor de ocho meses resguardada por la PRONNIF

La PRONNIF mantiene bajo resguardo a la menor de ocho meses que fue asegurada por la Policía Municipal el lunes pasado, luego de que su madre fuera detenida mientras se encontraba presuntamente robando y bajo los influjos de sustancias tóxicas en la colonia Ciudad Deportiva.

La subprocuradora, Martha Herrera, informó que tras comprobarse que la menor vive en un entorno con múltiples omisiones y representa un riesgo para su integridad fue enviada a un centro de asistencia social como medida especial de protección.

"Al ponernos a disposición a la menor realizamos nuestro protocolo, que conlleva una investigación de campo, y detectamos diferentes omisiones de cuidado, un entorno de adicciones y de violencia, además de que la niña no cuenta con registro de nacimiento", explicó.

Derivado de esa revisión, la procuraduría determinó resguardar de manera temporal a la pequeña en un centro de asistencia social, en lo que se lleva a cabo la evaluación de los posibles familiares que pudieran brindar un entorno seguro.

"Emitimos una medida especial de protección consistente en su resguardo, en lo que se realiza una evaluación de los familiares de apoyo que se presenten, con el objetivo de restituir sus derechos, empezando por su registro y la posibilidad de reintegrarla con una familia apta".

La subprocuradora indicó que la menor no presenta signos de violencia física, de acuerdo con el certificado médico entregado por Seguridad Pública al momento de su puesta a disposición, sin embargo, vecinos reportaron que vivía en un ambiente de violencia de pareja.

Respecto al problema de adicción de la madre, señaló que deberá cumplir un proceso de rehabilitación para buscar la custodia de la menor, de lo contrario no será considerada apta para regresar a la niña.

"Definitivamente, en este tipo de casos buscamos que los niños vivan en familia, pero si la madre no cambia estos hábitos ni entra en rehabilitación, no podrá recuperar la guarda y custodia, ya que pondría en riesgo la integridad física y emocional de la niña", indicó.