Bomberos controlan incendio de casa en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un fuerte incendio se registró en una vivienda ubicada en la calle Jesús Carranza, número 414 del Barrio La Piedra.

El inmueble, propiedad de la ciudadana Yahaira N., sufrió importantes daños materiales, aunque, afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron de inmediato al sitio tras recibir el reporte del siniestro. Gracias a su pronta intervención, lograron controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas aledañas, lo que pudo haber ocasionado una tragedia mayor.

De acuerdo con los primeros informes, un posible cortocircuito habría sido la causa del incendio, motivo por el cual, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para confirmar el origen del fuego y descartar otras hipótesis.

El fuego consumió por completo diversos enseres domésticos, entre ellos dos estufas, un refrigerador, un modular y una mesa. Durante las labores de sofocamiento, se contó con el apoyo del subdirector de bomberos, Carlos de Luna Aguillón, quien coordinó las acciones en el sitio.

Protección Civil hizo un llamado a la ciudadanía a revisar las instalaciones eléctricas de sus hogares y, a tomar medidas preventivas para evitar este tipo de incidentes, especialmente en temporadas donde el uso de aparatos eléctricos se incrementa.