Descuentos y promociones en restaurantes de Coahuila por partidos de la Selección Mexicana

Restauranteros de la región comenzaron a preparar promociones, paquetes especiales y espacios con pantallas gigantes para atraer a los aficionados en los próximos encuentros de la Selección Mexicana, con la expectativa de que los partidos generen una importante movilización de consumidores en la ciudad.

El empresario Bretón Echeverría Vitali mencionó que ante el inicio del Mundial el sector restaurantero ve en los juegos una oportunidad para reactivar el consumo local y crear un ambiente de convivencia en los negocios de comida y bebidas. "Vamos a hacer una campaña de atender bien a la gente y ya ha habido varia información de eso y vamos a ver cómo se da el movimiento".

Informó que la mayoría de los establecimientos ya se encuentra lista para transmitir los partidos y ofrecer un ambiente cómodo para los clientes que decidan seguir los encuentros fuera de casa. Mencionó que el regreso del ambiente mundialista y la participación de México generan entusiasmo entre la población, lo que podría traducirse en mayores ventas para distintos giros comerciales.

Añadió que el beneficio económico no se limitará únicamente a los restaurantes, sino que alcanzará a carnicerías, tiendas y otros comercios que suelen registrar mayor actividad durante este tipo de eventos deportivos. Asimismo, confirmó que varios negocios aplicarán descuentos y paquetes especiales para incentivar la asistencia de clientes durante las transmisiones.

Con estas estrategias, el sector restaurantero busca capitalizar el ánimo futbolero y convertir los próximos días en una oportunidad de recuperación y movimiento económico para la región Centro.