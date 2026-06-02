Jorge Romero asegura que el PAN busca fortalecer su identidad en Coahuila

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que la apuesta del partido en Coahuila va más allá de los resultados de la jornada electoral de este domingo, al señalar que el objetivo principal es la reconstrucción de la estructura panista y el fortalecimiento de su identidad política en el estado.

Durante su visita a Coahuila, Romero reconoció que Acción Nacional enfrenta un escenario 'adverso y cuesta arriba', aunque afirmó que el partido mantiene la confianza en obtener resultados positivos en las urnas.

"En el PAN tenemos los pies en el suelo, tenemos toda la fe del mundo, pero también la objetividad de saber que la lucha es por sostener a nuestra marca", expresó el líder nacional al defender la decisión de competir sin alianzas en el proceso electoral.

Admitió que dentro del propio partido hubo posturas encontradas respecto a abandonar las coaliciones, pues mientras algunos militantes consideraron la decisión 'el peor error', otros la calificaron como 'el máximo acierto'.

Sin embargo, sostuvo que Acción Nacional optó por ir solo para detener el desgaste de su identidad política y comenzar un proceso de resurgimiento partidista.

"Mientras más tiempo siguiera el PAN asociado a otra marca, más iba a disminuir la marca PAN, porque cuando una marca no tiene sus propios candidatos empieza a evaporizarse", declaró.

El dirigente nacional insistió en que el partido busca recuperar presencia con perfiles propios y construir cuadros políticos con peso real en el estado, aun cuando reconoció que el proceso implica costos políticos y electorales.

A pesar del panorama complicado, Romero aseguró que el PAN podría dar 'una sorpresa' en la elección si la ciudadanía sale a votar, al señalar que durante la campaña percibieron respaldo en las calles.

No obstante, dejó claro que el proyecto panista en Coahuila está planteado a largo plazo.