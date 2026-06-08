El PAN sufre una fuerte derrota en Monclova: Martín Gómez lo reconoce

El Partido Acción Nacional no ha logrado recuperar la confianza de la ciudadanía en el estado, situación que quedó reflejada en los resultados de la elección del domingo, donde el blanquiazul cayó hasta la quinta fuerza política y sin alcanzar siquiera el 3 por ciento de la votación.

De acuerdo con los resultados preliminares, el PAN quedó incluso por debajo de partidos de reciente creación como Nuevas Ideas y México Avante, en uno de los peores escenarios electorales para el partido.

El Secretario General del PAN en Monclova, Martín Gómez González, reconoció que el resultado de la elección fue "muy lastimoso" y admitió que la ciudadanía dejó de confiar en el partido. "Es un resultado que nos sorprendió bastante, la verdad, pensamos que la militancia nos iba a apoyar y la gente también, pero realmente hay que saber que no tuvimos la fortuna de que la ciudadanía confiara en el partido".

Martín Gómez indicó que tras estos resultados, se debe realizar un análisis al interior del partido para determinar qué factores llevaron a este nuevo descalabro electoral, luego de que el PAN perdiera anteriormente la Presidencia Municipal. Sobre las causas de la derrota, descartó que la falta de alianzas o el divisionismo que existe al interior hayan sido determinantes, al señalar que las diferencias entre grupos han existido históricamente dentro del partido.

"No creo que haya un divisionismo igual, en el PAN siempre ha habido diferentes grupos, eso no es algo novedoso". Aseguró además que durante la campaña sí hubo trabajo territorial, estructura y apoyo de militantes y representantes nacionales, sin embargo, insistió en que el resultado refleja un castigo ciudadano hacia Acción Nacional.