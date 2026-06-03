Operativo Mochila: Sin hallazgos en secundaria Luis Martínez Garibay

Tras la activación del Operativo Mochila en la secundaria Luis Martínez Garibay, ubicada en la colonia Tierra y Libertad, no se encontró ninguna sustancia ilícita ni indicios de que dentro del plantel se venda o consuma droga.

De acuerdo con información compartida de manera extraoficial, el protocolo se implementó luego de que surgiera un rumor sobre la presunta venta y consumo de sustancias entre estudiantes; sin embargo, las revisiones no arrojaron resultados positivos.

Como parte de las acciones preventivas, se realizó la inspección de mochilas y se notificó previamente a los padres de familia, quienes incluso autorizaron que algunos alumnos fueran sometidos a exámenes antidoping, mismos que resultaron negativos, confirmando que todo se trataba de un señalamiento sin sustento.

Según versiones de directivos, el origen del rumor habría sido una alumna, quien presuntamente, tras un conflicto personal derivado de una ruptura amorosa con otro alumno, habría difundido la versión que generó la movilización de autoridades escolares.

Hasta el momento, no existe una postura oficial por parte de padres de familia que inicialmente señalaban la supuesta venta de sustancias ilícitas, aunque sí se confirmó que sus hijos participaron en las pruebas antidoping de manera voluntaria.