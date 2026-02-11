Comisión de trabajadores regresa con resultados positivos

Tras su reciente visita a la Ciudad de México, Julián informó que la comisión de trabajadores regresó con resultados positivos, priorizando el bienestar y la salud del personal por encima de las pretensiones económicas. El líder destacó que, aunque la lucha por el patrimonio y los derechos laborales continúa, el haber regresado con bien tras las gestiones en la capital representa un logro significativo para el movimiento.

El punto central de su mensaje fue la confirmación de que la situación está encaminada gracias al respaldo del Gobierno Federal. Julián señaló que las autoridades en México les aseguran que la venta de la empresa ya está "casi plenamente arreglada" y se espera que se concrete de forma definitiva en la primera subasta. Existe una fuerte confianza en que esta resolución permitirá liberar los recursos necesarios para cubrir los adeudos pendientes con los trabajadores.

De cara a las próximas semanas, la agrupación se enfocará en dos eventos críticos: la visita de la Presidenta de la República a la región y la subasta programada para el día 27 de febrero. Se tiene conocimiento de que existen entre cinco y siete grupos empresariales interesados en participar en el proceso, lo que refuerza la expectativa de que el conflicto laboral pueda resolverse mediante esta transacción comercial.

Finalmente, Julián subrayó la importancia de la transparencia en el proceso de pago tras la venta. Informó que han solicitado formalmente al Juzgado Segundo que los listados de los trabajadores beneficiados se publiquen de manera física en Monclova, evitando que los obreros dependan exclusivamente de plataformas digitales de difícil acceso. Para asegurar este cumplimiento, mantendrán una comunicación diaria con la PROFEDET y las autoridades del trabajo.