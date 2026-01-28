Retiro de taxistas por incumplimiento de requisitos

La Dirección de Transporte y Vialidad retiró del servicio a dos operadores de taxi por presentar conductas agresivas y no cumplir con los permisos y requisitos establecidos para brindar el servicio a los usuarios.

El director de Transporte y Vialidad, Teodoro Flores, informó que se tramitaron 980 tarjetones de identificación, cuyos choferes acudieron al DIF municipal para la aplicación de los exámenes correspondientes, los cuales fueron aprobados en su totalidad.

"Solamente se retiró a dos operadores por no cumplir con algunos requisitos, pero de manera constante estamos supervisando a los choferes para garantizar un servicio de calidad y seguro para la ciudadanía", explicó el funcionario.

Reiteró que la dependencia mantiene operativos permanentes de revisión y supervisión, con el objetivo de asegurar que quienes prestan el servicio de transporte público cumplan con la normatividad vigente y mantengan una conducta adecuada hacia los usuarios.

En torno a la situación del taxista Manuel Baltazar, operador de la línea Maxi Taxi Sidermex, con servicio de Gutiérrez, quien denunció haber sido vetado del transporte público, el director de Transporte y Vialidad aclaró lo siguiente.

Precisó que el chofer puede reincorporarse al servicio, siempre y cuando ofrezca una disculpa a las trabajadoras del departamento de Transporte y cumpla con el procedimiento administrativo correspondiente, ya que no existe ningún veto definitivo en su contra.

Recordó que los hechos ocurrieron en el mes de septiembre, cuando el operador intentó evadir a inspectores de Transporte y Vialidad en la calle La Fuente, a la altura de la clínica 7 del IMSS, tras cometer una infracción menor por no respetar señalamientos gráficos.

Durante la revisión, los inspectores le solicitaron la documentación de ley —licencia de conducir y tarjetón de identificación—, sin embargo, el conductor adoptó una actitud agresiva, y realizó una señal obscena, hecho que quedó documentado mediante evidencia fotográfica.

Posteriormente, el taxista acudió a las oficinas del departamento, donde nuevamente se mostró agresivo con las coordinadoras de Transporte y Vialidad, motivo por el cual se solicitó apoyo de Seguridad Pública, siendo finalmente asegurado y consignado ante el Ministerio Público.

El director explicó que, aunque el incidente inició por una falta menor, la actitud del operador provocó que la situación escalara. "Nuestro objetivo es garantizar calidad en el servicio. No podemos permitir que una persona con este tipo de conducta esté al frente del transporte público, pues eso pone en duda el trato que pudiera dar a los usuarios", señaló.

Finalmente, reiteró que no se ha cometido ningún abuso ni se ha violentado la ley, ya que únicamente se está aplicando el reglamento de transporte, enfatizando que las puertas del departamento permanecen abiertas para cualquier operador que desee regularizar su situación de manera respetuosa.