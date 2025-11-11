ICIFED confirma retiro del techado en Jardín de Niños Jesús Reyes Heroles

El próximo viernes se llevará a cabo el retiro total del techado del Jardín de Niños Jesús Reyes Heroles, ubicado en Estancias de Santa Anna, tras varios meses de inconformidad por parte de madres de familia que exigían claridad sobre la seguridad de la estructura y la intervención del Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

Las madres denunciaron que los trabajos de desmontaje comenzaron sin la presentación de un oficio oficial, por lo que decidieron impedir las labores y mantener un plantón afuera del plantel. Su petición es que el techo no sea retirado, sino reforzado, ya que fue instalado hace apenas un año a través del programa federal La Escuela es Nuestra para proteger a los niños del sol y la lluvia.

¿Qué ocurrió?

Fuentes cercanas al sector educativo confirmaron que, pese a la protesta, el ICIFED determinó que el techado será retirado este viernes, al considerarse un riesgo para los alumnos.

Durante los últimos días, el retiro parcial de láminas sin documentación visible generó ausentismo escolar y preocupación entre los padres, quienes afirman que no regresarán a clases hasta que haya una explicación formal.