Seis menores detenidos por actos vandálicos en oriente de la ciudad

Un reto viral en redes sociales llevó a seis menores de edad, de entre 15 y 17 años, a cometer actos vandálicos en varias colonias del oriente de la ciudad, donde quebraron vidrios de al menos cinco vehículos utilizando tubos y piedras el pasado sábado en la madrugada. Los hechos ocurrieron en sectores como Chinameca, Hipódromo y 21 de Marzo, donde los jóvenes salieron en grupo durante la madrugada para cumplir con el reto.

Aunque no hubo denuncias formales por parte de los afectados, los menores fueron detenidos y turnados a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde serán integrados al programa “Aplícate”. La directora de Proximidad Social, Tania Ibarra, informó que el grupo ya se encuentra bajo seguimiento. “Son siete jóvenes entre 15 y 17 años, algunos estudian y otros no. Se pusieron de acuerdo para hacer esto como parte de un reto, sin medir las consecuencias. Aunque tenga que ver con estos retos puede tener repercusiones legales”, explicó.

La funcionaria detalló que, dentro del programa “Aplícate”, los menores deberán asistir a sesiones con psicólogos y trabajadoras sociales, donde se evaluará si presentan problemas de conducta, consumo de sustancias o conflictos familiares. “Siempre hemos dicho que el ocio lleva a malas decisiones. Estaban reunidos en una esquina planeando lo que iban a hacer, y eso terminó en daños materiales y en consecuencias para ellos y sus familias”, añadió Ibarra.

Los padres de los menores deberán acompañarlos en las sesiones y firmar una carta compromiso, como parte del proceso de reintegración y orientación familiar. Los jóvenes fueron detenidos la misma madrugada de los hechos y turnados a la UNIF el domingo por la mañana, donde permanecerán bajo observación y seguimiento psicológico.