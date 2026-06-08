El Ayuntamiento de Monclova retoma actividades tras elecciones

El Ayuntamiento de Monclova retomó sus actividades normales a partir de este lunes, luego de concluir el proceso electoral, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

Desde las 8:00 de la mañana, el personal municipal se reincorporó en horario habitual, iniciando con el retiro de sellos colocados en distintas áreas y la liberación de unidades oficiales que permanecían resguardadas en patios de Servicios Primarios y Obras Públicas.

Medina señaló que los servicios a la ciudadanía se reactivaron en su totalidad, incluyendo trámites y la programación de obras, aunque precisó que algunos trabajos no se detuvieron durante el periodo electoral, debido a los tiempos contractuales de ejecución.

Indicó que, en el transcurso de la semana, se retomarán también las actividades públicas del alcalde, incluyendo supervisiones y entregas de obra.

En materia de seguridad, destacó que no se registraron incidentes durante la jornada electoral en Monclova, gracias a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, lo que permitió mantener un clima de tranquilidad.

Respecto a la integración del Cabildo, informó que se prevé que esta misma semana se realice la toma de protesta de regidores suplentes, conforme a los tiempos establecidos por el Congreso del Estado, mientras que algunos ediles podrían reincorporarse antes del 15 de junio.