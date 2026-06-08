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Coahuila

El Ayuntamiento de Monclova retoma actividades tras elecciones

Acciones de la autoridad tras el proceso electoral

Por Carolina Salomón - 08 junio, 2026 - 09:23 p.m.
Municipio de Monclova retoma actividades normales tras proceso electoral.
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      El Ayuntamiento de Monclova retomó sus actividades normales a partir de este lunes, luego de concluir el proceso electoral, informó el secretario del Ayuntamiento, Alberto Medina.

      Desde las 8:00 de la mañana, el personal municipal se reincorporó en horario habitual, iniciando con el retiro de sellos colocados en distintas áreas y la liberación de unidades oficiales que permanecían resguardadas en patios de Servicios Primarios y Obras Públicas.

      Medina señaló que los servicios a la ciudadanía se reactivaron en su totalidad, incluyendo trámites y la programación de obras, aunque precisó que algunos trabajos no se detuvieron durante el periodo electoral, debido a los tiempos contractuales de ejecución.

       

      Indicó que, en el transcurso de la semana, se retomarán también las actividades públicas del alcalde, incluyendo supervisiones y entregas de obra.

       

      En materia de seguridad, destacó que no se registraron incidentes durante la jornada electoral en Monclova, gracias a la coordinación entre corporaciones de los tres niveles de gobierno, lo que permitió mantener un clima de tranquilidad.

       

      Respecto a la integración del Cabildo, informó que se prevé que esta misma semana se realice la toma de protesta de regidores suplentes, conforme a los tiempos establecidos por el Congreso del Estado, mientras que algunos ediles podrían reincorporarse antes del 15 de junio.

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