Conagua adeuda 17 millones a SIMAS: Retraso en obras de agua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene un adeudo de 17 millones de pesos con SIMAS, correspondiente al pago de derechos de agua del 2025, lo que ha limitado la ejecución de obras de reposición de agua y drenaje.

El gerente de SIMAS, Eduardo Campos, señaló que desde el pasado mes de diciembre se debió entregar dicho recurso correspondiente al año anterior, el cual está etiquetado para obras.

Mencionó que generalmente este recurso es entregado al sistema a finales de cada año, sin embargo existe el antecedente que en años electorales se presenta un retraso en la entrega del recurso. "Hace dos años nos pasó, en lugar de dárnoslo en diciembre, nos lo entregaron hasta junio, no sabemos si es por temas administrativos o qué es lo que pasa, pero bueno, mientras nos lo entreguen, no importa que se retrasen".

El gerente comentó que este recurso se encuentra etiquetado para obra y se contempla en el proyecto de inversión anual, que para el 2026 son de 32 millones de pesos, que si bien, se está avanzando, podrían agilizar los trabajos.

"Ahora estamos batallando un poco porque ese dinero viene destinado para obras, por lo que estamos haciendo maniobras, para cumplir con la inversión, y ya cuando nos llegue el recurso nos permitirá cerrar el año de acuerdo al presupuesto, pero por el momento sí nos retrasa".

Señaló que en lo que va del año se han aplicado 10 millones de pesos en obras de los 32 millones presupuestados para este año y siguen avanzando con la campaña de reposición de las líneas de agua y drenaje en Monclova y Frontera.