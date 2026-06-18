Clientes de Vento Monclova exigen soluciones tras meses de espera

Tras más de un mes de espera y sin recibir ni la motocicleta adquirida ni la devolución de su dinero, clientes de la agencia Vento Monclova denunciaron presuntos incumplimientos en la entrega de unidades y exigen una solución inmediata.

Catalina Marrero y otros afectados señalaron que realizaron pagos como enganche para la compra de motocicletas, sin embargo hasta ahora no han recibido las unidades prometidas, a pesar de que se les dijo que la entrega sería inmediata.

Entre los casos denunciados se encuentra el de Paulina Margarita Zamora Cázares, de 22 años, quien vive en la colonia Villas de Guadalupe, en Castaños, quien entregó el pasado 16 de mayo la cantidad de 7 mil 500 pesos como anticipo. "Nos dijeron que dentro de una semana nos la entregaban, pero pasó el tiempo y no nos han dado nada, ya tenemos un mes esperando".

De acuerdo con su testimonio, la empresa atribuyó el retraso a problemas relacionados con la financiera encargada del trámite crediticio, sin embargo, cuando solicitó la cancelación de la compra debido a la demora, tampoco recibió el reembolso prometido. "Nos dijeron que en 48 horas o hasta 15 días nos devolverían el dinero, pero tampoco han cumplido, el lunes supuestamente nos entregaban el reembolso, pero no nos dieron nada", indicó.

Los afectados aseguran que esto no es un caso aislado, ya que al menos una decena de personas se encuentran en circunstancias similares, con cantidades entregadas que van desde los 7 mil hasta los 14 mil pesos, sin recibir las motocicletas ni la devolución de sus recursos. Los clientes cuestionaron el hecho de que la empresa solicite enganches antes de contar con una autorización del crédito, situación que ha derivado en la retención de recursos de personas que finalmente no obtuvieron financiamiento.

Ante la falta de respuesta, los inconformes advirtieron que buscarán reunirse con más afectados para analizar acciones legales y la posible presentación de denuncias ante las autoridades competentes.