Inconformidad en Clínica 7 del IMSS por reubicación temporal de pacientes

La remodelación del área de consulta externa del Block "A" de la Clínica 7 del IMSS obligó a que este miércoles los pacientes fueran reubicados en el lobby del edificio, lo que generó molestias entre los derechohabientes debido a las condiciones reducidas e incómodas del espacio.

Como parte de los trabajos de mejoramiento, el día de ayer se reubicaron los consultorios de especialidades a cubículos y módulos adaptados de manera provisional para continuar con las consultas.

El área de espera se instaló en la entrada de la clínica, donde apenas se colocaron algunas sillas para los usuarios.

La reubicación del área de consulta generó inconformidad entre pacientes y familiares, debido a que el espacio resulta insuficiente, mientras que muchos tienen que permanecer de pie por largos periodos de tiempo.

Los derechohabientes reconocieron que es parte de la remodelación que se lleva a cabo para mejorar las condiciones de la clínica, pero piden que se tenga mejor organización y se trabaje en poco tiempo.

Señalan que, aunque la reubicación es temporal, las condiciones en las que se encuentran los espacios no son dignas para recibir la atención médica, considerando que la institución debió prever espacios más adecuados antes de iniciar esta etapa.