Prevén 56 frentes fríos en temporada 2026-2027
Protección Civil de San Juan de Sabinas informó que la temporada inició el 15 de septiembre y se extenderá hasta mayo de 2027.
Resumen
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NUEVA ROSITA, Coah.- La temporada de frentes fríos 2026-2027 en México inició oficialmente el pasado 15 de septiembre y se extenderá hasta mayo de 2027, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal de San Juan de Sabinas.
Respecto a esta información, es importante destacar que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para esta temporada se pronostican 56 sistemas frontales, por lo que se mantendrá vigilancia ante los cambios en las condiciones meteorológicas.
Méndez Pacheco detalló que, en este mes de septiembre, se tienen registrados tres sistemas frontales; en octubre se prevén siete; noviembre tendrá ocho y diciembre nueve, mientras que para enero de 2027 se contemplan ocho sistemas.
Agregó que, durante febrero se tienen previstos siete frentes fríos; en marzo, seis; abril, seis y mayo, dos sistemas más, con lo que se completa el pronóstico de 56 fenómenos para la temporada.
El director de Protección Civil señaló que los estados del norte del país, entre ellos Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Baja California, serán de los primeros en registrar descensos graduales de temperatura, acompañados de vientos fuertes y lluvias asociados con la llegada de los frentes.
Finalmente, Méndez Pacheco indicó que se espera una mayor frecuencia de estos sistemas hacia finales de año, cuando se presentan los meses más fríos del invierno; sin embargo, consideró que no es conveniente realizar pronósticos con demasiada anticipación.