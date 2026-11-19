Un total de 180 kilogramos de alimento para perros y gatos han sido recaudados hasta el arranque oficial del Croquetón 2026, iniciativa impulsada por estudiantes de octavo semestre de la Escuela de Psicología y Enfermería Norte, quienes buscan superar la meta de 300 kilogramos antes del próximo 25 de noviembre.

De acuerdo con el docente Gamaliel Ibarra, titular de la materia de Psicología Ambiental, el proyecto es encabezado por el alumno Aarón Lugo, líder y coordinador de la campaña, junto con Nataly Villarreal y sus compañeros de grupo.

El maestro explicó que, aunque comenzaron a trabajar desde días previos, realizaron el arranque oficial para difundir el alcance de la colecta y fomentar la concientización sobre el cuidado de los animales como seres sintientes.

Destino de las donaciones

Aarón Lugo detalló que todo el alimento reunido será donado directamente a distintas fundaciones de la localidad, en colaboración con la Coordinación de la Unidad Norte de la institución, instancia que proporcionará el catálogo de asociaciones registradas.

Asimismo, indicó que mantienen abierta la posibilidad de sumar a agrupaciones nuevas o que apenas inician labores de apoyo animal, previa identificación de sus necesidades.

Cómo contribuir a la causa

La recepción de donativos continuará hasta el 25 de noviembre, con jornadas de acopio programadas para este viernes, así como lunes, martes y miércoles de la próxima semana.

Las personas interesadas en contribuir pueden acudir directamente al aula 8 de la Escuela de Psicología y Enfermería Norte, o bien enviar un mensaje a través de su página oficial de Facebook para solicitar que los estudiantes pasen a recoger el apoyo a domicilio.

Finalmente, los organizadores extendieron la invitación tanto a la comunidad estudiantil como a la población de Monclova para sumarse a la causa, tras destacar que durante la semana también tocaron puertas en otras instituciones y entidades privadas para ampliar la participación.