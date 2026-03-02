Reparación de parapetos en puentes de Saltillo para mayor seguridad vial

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de garantizar mayor seguridad vial en Saltillo, el gobierno a cargo de Javier Díaz González fortalece la infraestructura urbana a través de trabajos de reparación y rehabilitación de parapetos en diversos puentes vehiculares de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz informó que, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas y a través de cuadrillas de la Dirección de Infraestructura y Obras Públicas, en Saltillo se llevan a cabo labores de revisión estructural, resane de concreto, sustitución de elementos dañados, soldadura y aplicación de pintura en estas barreras de contención, a fin de reforzar su funcionalidad.

"Estos trabajos, que buscan incrementar la seguridad vial en puentes y pasos a desnivel, se desarrollan de manera escalonada con el propósito de minimizar afectaciones al tránsito vehicular en las principales vialidades de nuestra ciudad", expresó Díaz González.

Acciones de la autoridad

Brigadas de "Aquí Andamos" realizaron acciones de este tipo en los parapetos ubicados sobre el puente vehicular del bulevar Fundadores y su cruce con la calle 17, en su sentido de circulación de poniente a oriente y a la altura de la colonia Morelos Ampliación.

El alcalde Javier Díaz González exhortó a la ciudadanía a conducir con precaución en las áreas donde se realizan este tipo de trabajos y a respetar los señalamientos colocados para proteger tanto a los trabajadores como a quienes transitan por estas vialidades.

Detalles confirmados

Trabajos similares se han realizado en parapetos existentes en los bulevares Emilio Arizpe de la Maza, Venustiano Carranza, Nazario S. Ortiz Garza; así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez.

El alcalde Javier Díaz destacó que, a través de este programa permanente de mantenimiento correctivo y preventivo en distintos puntos estratégicos de la ciudad, se busca garantizar que los parapetos cumplan su función como elementos de protección, a fin de reducir riesgos en caso de algún percance.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de atender y mantener la infraestructura urbana, a fin de brindar mayor seguridad, una mejor movilidad urbana para las familias saltillenses y quienes visitan la capital de Coahuila.