Melchor Múzquiz: Motociclista sufre accidente con camioneta

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un accidente vehicular registrado en la intersección de las calles Presidente Juárez y Abraham Long, en el barrio La Oferta, generó la movilización inmediata de cuerpos de emergencia y autoridades policiacas, luego de que un motociclista resultara lesionado tras impactarse contra una camioneta.

El joven Daniel Alejandro N, de 22 años de edad, circulaba en su motocicleta por la calle Presidente Juárez en dirección de Sur a Norte. Al llegar al cruce con Abraham Long, se encontró con una camioneta Blazer color azul que, según testigos, se detuvo tras haber sobrepasado el límite de alto, lo que provocó que el motociclista perdiera el control y cayera al pavimento.

Como resultado del impacto, Daniel Alejandro sufrió golpes contusos y manifestó un fuerte dolor en la clavícula derecha, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital más cercano para su valoración médica. Paramédicos que acudieron al lugar le brindaron los primeros auxilios antes de su traslado.

Por su parte, el conductor de la camioneta involucrada fue identificado como Miguel Ángel N, de 57 años, con domicilio en la calle Misión San Ángel del Fraccionamiento Las Misiones.

Las autoridades tomaron sus datos para deslindar responsabilidades conforme a lo que determinen las investigaciones.