Monclova: Carlos Villarreal nombra nueva Directora de Derechos Humanos

Con el objetivo de dar continuidad y fortalecer las acciones en materia de derechos humanos en el municipio, de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal sostuvo una reunión de planeación con José Ángel Rodríguez, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), para dar seguimiento a los proyectos realizados durante 2025 y establecer una agenda de trabajo conjunta para el 2026.

Durante la reunión se evaluaron los avances alcanzados en el primer año de la administración municipal, así como las estrategias que permitirán consolidar políticas públicas enfocadas en la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en Monclova, en coordinación con el Gobierno del Estado.

El Gobierno Municipal cuenta con un Departamento de Derechos Humanos, encargado de brindar atención, orientación y acompañamiento a la ciudadanía, además de impulsar acciones preventivas y de capacitación que fortalezcan una cultura de legalidad, inclusión y respeto, trabajando de manera permanente con instancias estatales y organismos especializados.

Como parte de esta reunión, el alcalde Carlos Villarreal entregó el nombramiento a Liz Cavazos como nueva Directora de Derechos Humanos, reconociendo su compromiso y capacidad para dar continuidad a las acciones emprendidas. De igual manera, expresó su agradecimiento a Cynthia Villarreal por el trabajo realizado durante el primer año de la administración, deseándole éxito en su nuevo reto profesional.

El alcalde Carlos Villarreal reafirmó que su gobierno continuará impulsando una política de derechos humanos sólida y cercana a la ciudadanía. "El respeto a los derechos humanos son una prioridad para esta administración. Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez y el trabajo coordinado con la Comisión de Derechos Humanos del Estado, damos continuidad a acciones que fortalecen una atención cercana, profesional y sensible a las necesidades de la ciudadanía. Seguiremos construyendo un gobierno que garantice el respeto, la inclusión y la dignidad de todas y todos los monclovenses", señaló.

El Gobierno Municipal refrenda el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado, fortaleciendo acciones en beneficio de los derechos humanos de las y los monclovenses.