Autoridad educativa revisará quejas contra director de Primaria Leona Vicario

CABEZA PRINCIPAL

Revisarán quejas

Contra director

MONCLOVA, COAHUILA.- La autoridad educativa revisará las inconformidades planteadas por madres de familia de la Primaria Leona Vicario, ubicada en la colonia José de las Fuentes, quienes exigen la salida del director del plantel.

El Subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro, Abraham Segundo González Ruiz, señaló que corresponde al nivel de Primarias determinar lo relacionado con la permanencia del director, por lo que las acusaciones deberán estar sustentadas con evidencias y, de ser necesario, realizarse una investigación. "Esto no nada más puede ser por dimes y diretes y acusaciones", señaló.

Inconformidades de los padres

González Ruiz explicó que las madres de familia fueron atendidas y que, entre los planteamientos realizados, se encuentra la falta de un aparato de aire en un salón, situación que ya está siendo revisada debido a las altas temperaturas.

El funcionario indicó que la prioridad de la autoridad educativa es que la escuela permanezca abierta y que los alumnos continúen con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta hace unas horas, las madres de familia mantenían la postura de mantener cerrado el plantel hasta que se diera de manera oficial la salida del director.

Respecto a la inconformidad contra el directivo, González Ruiz puntualizó que la autoridad correspondiente deberá analizar la situación antes de tomar una determinación. "Para eso existe el nivel de Primarias, que son los que deciden", expresó.

El Subdirector de Servicios Educativos en la Región Centro también llamó a padres de familia y directivos a mantener un buen trato y privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos en beneficio de la escuela y los alumnos. "Es el diálogo totalmente platicado y ponernos de acuerdo", afirmó.

Recomendaciones de la autoridad educativa

González Ruiz agregó que las escuelas deben informar a las autoridades educativas sobre cualquier modificación a su infraestructura, como trabajos de electricidad, agua, bardas, techos o construcción de salones, a fin de que se realicen conforme a la reglamentación del ISFET.

Advirtió que algunos trabajos, particularmente los relacionados con instalaciones eléctricas, pueden presentar problemas cuando se realizan con materiales o procedimientos inadecuados, lo que posteriormente genera la necesidad de solicitar recursos para su reparación.

Finalmente, reiteró que la Secretaría de Educación, padres de familia y personal de las escuelas deben trabajar de manera coordinada para atender las necesidades de los planteles y priorizar el bienestar de los alumnos.