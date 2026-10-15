Sindicato de Monclova alista revisión de contrato colectivo para mejoras

El Sindicato de Trabajadores del Municipio de Monclova alista la revisión de su contrato colectivo de trabajo, con el objetivo de obtener mejoras salariales y fortalecer las prestaciones y condiciones laborales de la base trabajadora.

Jesús Rivera Quintero, líder sindical, informó que convocarán a una asamblea para elegir a los integrantes de la comisión revisora y del comité de huelga, quienes participarán en el proceso de negociación.

La comisión estará integrada por dos trabajadores encargados de revisar el contrato colectivo y cinco integrantes del comité de huelga, para un total de siete representantes.

Rivera Quintero explicó que analizarán todas las cláusulas del contrato, con especial atención en aquellas que beneficien directamente a los trabajadores, como el tabulador salarial, las cláusulas económicas, las becas, los días de vacaciones y las demás prestaciones.

Precisó que todavía no han definido el porcentaje de aumento salarial que solicitarán, pues primero deberán conformar la comisión y, posteriormente, determinar junto con sus integrantes las demandas que presentarán.

Una vez elaborado el pliego de peticiones, el sindicato deberá depositarlo ante la instancia de conciliación correspondiente en Saltillo. Después, esperarán la notificación a la Presidencia Municipal para avanzar en el procedimiento y establecer las fechas de las negociaciones.

El dirigente sindical indicó que las pláticas con las autoridades municipales podrían realizarse el próximo año, una vez cumplidas las etapas correspondientes.

Explicó que el proceso de negociación se lleva a cabo cada año, aunque los temas se alternan: un año se revisa el tabulador salarial y al siguiente, el contrato colectivo de trabajo, como ocurre en esta ocasión.

Rivera Quintero señaló que mantienen una buena relación laboral con el alcalde Carlos Villarreal y confió en que la revisión concluya con acuerdos favorables para ambas partes.